O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, considerou esta terça-feira que a proposta do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) ficou aquém das expectativas, não corresponde às necessidades dos trabalhadores e vai diminuir o poder de compra das pessoas.

Em declarações à agência Lusa a propósito da proposta do OE2020, Carlos Silva destacou que o anunciado aumento de pensões até 0,7% está muito aquém daquilo que seria legítimo esperar.

“Não conseguimos entender que o OE não tenha efetivamente um valor para aumentos salariais depois de dez anos ininterruptos sem aumentos salariais para a administração pública”, disse.

Por isso, o secretário-geral da UGT considera que o OE2020 “é miserabilista e pouco ambicioso”.

“Não basta olhar para o Orçamento do ponto de vista macroeconómico. Quem olhar para ele naturalmente que vai perceber que vai ao encontro das expectativas e até das exigências europeias, percebendo-se o controlo do défice, da dívida pública, da tentativa de gerir melhor o Orçamento e apresentar um défice de 0,2, mas a pergunta que se faz é: os portugueses não mereciam após tantos anos de austeridade e sacrifícios algo mais do que os miseráveis 0,3%?!”, salientou.

De acordo com Carlos Silva, o OE2020 tem aspetos positivos, mas do ponto de vista do movimento sindical não corresponde às necessidades dos trabalhadores e, portanto, “não tem a aquiescência” da CGTP.

“É mais importante apresentar 0,2 de superavit no Orçamento do que dar uma partilha desse superavit para quem trabalha arduamente, nomeadamente nos serviços públicos”, disse.

Carlos Silva considerou também no que diz respeito ao IRS que as alterações nas taxas intermédias “até trazem uma penalização, o que significa que o poder de compra dos trabalhadores em vez de aumentar, diminui.

“Este orçamento responde aquilo que são as necessidades que o senhor primeiro-ministro determinou como prioritários que era a valorização dos salários em Portugal? Não, não responde. Fica muito aquém e o que nós vislumbramos é algumas descidas de IRS só para 2022”, concluiu.

CGTP considera a proposta desequilibrada

O secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos, considerou hoje que o Orçamento do Estado (OE) para 2020 é “completamente desequilibrado” e mais uma vez “amigo dos grandes grupos económicos e padrasto dos trabalhadores e reformados”.

Em declarações à agência Lusa, Arménio Carlos disse que a proposta de (OE2020), entregue na segunda-feira na Assembleia da República, é “desequilibrada e contraditória”.

“Temos um OE que tem excedentes, ou seja, está (…) a oferecer aos trabalhadores da administração pública uma atualização salarial que os leva a perder poder de compra este ano e para o próximo ano. Além disso, continua a manter uma fórmula no que respeita ao calculo que deixa os pensionistas e reformados completamente reféns daquilo que são as decisões do Governo e com poucas perspetivas de melhorar o seu poder de compra”, sublinhou.

No entendimento do secretário-geral da CGTP, as propostas continuam a “não responder a um problema de fundo que os desempregados têm, ou seja, que mais de metade não tem qualquer proteção social.

“O OE não responde a uma proposta que a CGTP apresentou de que os desempregados com idade avançada possam passar à reforma por antecipação sem qualquer penalização se caso for esse o seu desejo”, disse.

Para Arménio Carlos, nesta proposta de OE fica provado que “há dinheiro para distribuir só que este está é mal distribuído".

“Em vez de ser canalizado para o investimento nos serviços públicos, para a melhoria da sua capacidade de resposta, para as necessidades das populações e simultaneamente para valorizar e reconhecer as competências e o trabalho dos trabalhadores da administração pública, está outra vez a ser canalizado para o setor financeiro, nomeadamente para o Novo Banco e para continuar a financiar e apoiar as grandes empresas”, salientou.

Segundo o relatório que acompanha a proposta de OE2020, o Governo confirma a atualização salarial da função pública em 0,3% no próximo ano e compromete-se com aumentos de pelo menos 1% em 2021.

No documento está também previsto um excedente orçamental equivalente a 0,2% do PIB, o que a concretizar-se será o primeiro saldo orçamental positivo da democracia.

A proposta do Governo prevê ainda uma taxa de crescimento económico de 1,9% e uma descida da taxa de desemprego para 6,1%.

Em declarações à Lusa, Arménio Carlos destacou que mais importante do que o saldo orçamental são as condições em que foi atingido.

“Se nós olharmos, nos últimos anos houve falta de investimento publico, houve degradação dos serviços públicos e do seu funcionamento e houve uma pressão sobre os salários e particularmente do poder de compra. Portanto, este saldo excedentário foi feito à custa de menos serviços públicos, à custa de problemas e dificuldades para as populações e trabalhadores”, referiu.

Na opinião do secretário-geral da CGTP, anteriormente havia uma obsessão do saldo pela redução do défice e agora há uma obsessão pelo excedente orçamental.

“Se anteriormente os trabalhadores e populações pagaram a fatura para a redução do défice agora também estão em condições de exigir a apresentação do respetivo recibo para serem beneficiadas, verem melhoradas condições, de vida, as suas remunerações, os serviços públicos e o seu bem-estar. Se isso acontecer, não haverá outro caminho a percorrer que não seja o da contestação e da exigência de resposta às necessidades das pessoas”, avançou.

Arménio Carlos sublinhou ainda que a economia tem de estar sempre ao serviço das pessoas.

“Não podem ser os serviços das pessoas a dar suporte e apoios a outros interesses nomeadamente o setor financeiro ou grandes grupos económicos e financeiros”, concluiu.

Com a entrega da proposta do Governo inicia-se agora a sua análise e debate, estando prevista a votação final global para 6 de fevereiro.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 foi apresentada ao final do dia de segunda-feira na Assembleia da República pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.