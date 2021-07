A Alemanha retirou Portugal da lista vermelha de restrições aéreas, devido à propagação da variante Delta do SARS-CoV-2, anunciaram as autoridades alemãs, nesta segunda-feira.

Portugal estava na "lista vermelha" desde 29 de junho depois de as autoridades alemãs considerarem o nosso país uma "zona de variantes do vírus".

A decisão fez com que muitos turistas alemães e emigrantes portugueses cancelassem as férias em Portugal, devido à obrigatoriedade de cumprimento de uma quarentena de 14 dias à chegada.

A medida, que tinha sido anunciada pelo Instituto Robert Koch (RKI), a autoridade de saúde da Alemanha, foi anunciada depois de a chanceler alemã, Angela Merkel, ter criticado a falta de regras comuns na União Europeia relativamente às viagens, utilizando como exemplo o aumento de infeções em Portugal, uma situação que “podia ter sido evitada”.

A interdição da Alemanha a viagens não essenciais para Portugal integrava-se no “travão de emergência” previsto na decisão do Conselho da União Europeia (UE) sobre turismo no âmbito da covid-19.

Bruxelas defendeu, porém, que a Alemanha não devia ter colocado Portugal na lista vermelha de restrições aéreas, considerando que Berlim não estava em linha com as recomendações da União Europeia para as viagens no verão.

