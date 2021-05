O Governo dos Açores disse este sábado que a tarifa de 60 euros para viagens inter-ilhas para residentes, que foi anunciada para 1 de junho, aguarda a publicação do Plano e Orçamento, “que se espera para muito breve”.

Segundo a nota emitida pelo executivo regional, “a Tarifa Açores apenas poderá ser operacionalizada e disponibilizada aos passageiros residentes após a publicação do Plano e Orçamento da Região para o ano de 2021 no Diário da República e no Jornal Oficial da Região”.

O Governo dos Açores aguarda o envio do documento para o gabinete do Representante da República na Região, que se espera para muito breve trecho”, lê-se ainda.

Esta medida, que prevê que os residentes dos Açores podem viajar, por via aérea, entre as ilhas do arquipélago com uma tarifa fixa de 60 euros, ida e volta, foi uma das grandes bandeiras do governo de coligação PSD, CDS-PP e PPM desde que assumiu funções.

Em 31 de março, o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, Mário Mota Borges, anunciava que, “a partir de 1 junho, a Tarifa Açores está em condições de sair para a rua".

A 15 dias da data anunciada, a companhia aérea regional ainda não disponibiliza os preços em questão.

A Lusa já tinha tentado obter esclarecimentos junto do Governo Regional sobre a operacionalização desta medida, em abril, depois de a SATA ter remetido esta questão para o executivo, mas sem sucesso.