A maioria dos destinos globais (70%) reduziu as limitações de viagem, introduzidas face à pandemia de covid-19, enquanto um em cada quatro ainda mantém as fronteiras fechadas para turistas internacionais, segundo um relatório da Organização Mundial do Turismo.

O número de destinos fechados ao turismo internacional continua a diminuir. De acordo com a oitava edição do relatório da OMT [Organização Mundial do Turismo] sobre as restrições de viagem, 70% dos destinos globais abrandaram as restrições de viagem introduzidas em resposta à pandemia de covid-19”, indicou, em comunicado, a organização.

No sentido contrário, um em cada quatro destinos mantém as fronteiras completamente fechadas para os turistas internacionais.

A partir de 01 de novembro, 152 destinos reduziram as limitações ao turismo internacional, acima dos 115 registados no primeiro dia de setembro.

Por outro lado, 59 mantiveram as fronteiras encerradas, menos 34 do que em setembro.

O levantamento das restrições às viagens é essencial para impulsionar uma recuperação mais ampla do impacto social e económico da pandemia”, afirmou, citado no mesmo documento, o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili.

O estudo revelou ainda que os destinos que apresentam melhores resultados ao nível da saúde, higiene e desempenho ambiental estão entre os que abrandaram, mais rapidamente, as restrições.

Por região, a Europa continua a liderar no que se refere ao levantamento ou redução das limitações de viagens, seguida pela América, África e Médio Oriente.

A Ásia e o Pacífico continuam a ser as regiões onde as restrições foram menos suavizadas, bem como as que apresentam um encerramento de fronteiras “mais completos”.

O relatório da OMT sobre as restrições de viagens engloba 217 destinos em todo o mundo.