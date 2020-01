O grupo Visabeira alertou para a tentativa de um "esquema fraudulento" que utiliza o nome da empresa, sendo a abordagem inicial por telefone, garantindo que "em nenhuma circunstância" esta realiza pagamentos por via MB Way.

"O grupo Visabeira teve conhecimento de um esquema fraudulento que utiliza o seu nome. O esquema em causa, passa por um contacto telefónico, no qual alguém se identifica como engenheiro Tiago Silva do Grupo Visabeira, pretendendo contratar alguns serviços ou adquirir bens", alerta a dona da Vista Alegre.

O alegado interlocutor utiliza correio eletrónico com domínio semelhante ao do grupo.

"A abordagem inicial é feita por telefone, através de contactos móveis das diferentes operadoras e que não pertencem ao grupo Visabeira ou a qualquer uma das suas empresas", pelo que "alertamos que se receberem algum contacto desta natureza, devem abster-se de dar seguimento a qualquer encomenda ou recebimento, especialmente via MB Way", salienta.

O grupo Visabeira recomenda ainda que sejam contactadas as autoridades a informar sobre o sucedido, garantindo que "em nenhuma circunstância realiza pagamentos via MB Way".