A Autoeuropa vai investir este ano 103 milhões de euros na modernização da operação logística e no aumento da capacidade de produção da fábrica de automóveis em Palmela, anunciou a empresa.

A informação divulgada na página oficial da Volkswagen Autoeuropa na rede `Linked in´ salienta que o investimento na fábrica de Palmela significa investir nas pessoas, na região e no país.

"Investir na fábrica é investir nas nossas pessoas, na nossa região e no nosso país. Com a nova linha de corte nas prensas e a automatização do armazém de logística interna aceleramos o futuro", refere a empresa do grupo Volkswagen.

A fábrica da Volkswagen Autoeuropa, o maior investimento estrangeiro no país, é uma unidade industrial multiproduto e multimarca que produziu um total 254.600 veículos em 2019, estabelecendo um novo recorde de produção no setor automóvel em Portugal.

A Autoeuropa, que está a funcionar em pleno desde janeiro de 1995, contribuiu decisivamente para melhorar as exportações portuguesas e tem sido um fator de atração do investimento estrangeiro, particularmente de outras empresas ligadas ao setor automóvel, muitas das quais estão instaladas no denominado Parque Industrial da Autoeuropa, junto à fábrica da Volkswagen, no concelho de Palmela.