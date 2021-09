Bruxelas avisou, nesta terça-feira, a Volkswagen que tem de compensar todos os consumidores europeus e não apenas os alemães afetados pelo escândalo das emissões que ficou conhecido como "Dieselgate".

Today, the Commission together w/ national consumer protection authorities urge @VW to compensate all EU consumers, also those residing outside of 🇩🇪, for having mislead them as regards their vehicles’ emission standards. All EU consumers must be treated fairly & the same way ⤵️