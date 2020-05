A easyJet retoma a ligação entre Belfast (Irlanda do Norte) e Faro (Portugal) a partir de 16 de junho, uma conexão que vai realizar-se 3 vezes por semana. Este anúncio acontece depois da companhia ter revelado o plano de retoma das operações para Portugal – Porto e Lisboa desde Genebra, na Suíça – para 15 de junho.

Também a partir da segunda quinzena de junho, a easyJet vai operar um pequeno número de voos, principalmente domésticos, desde 22 aeroportos europeus.

"O aumento do número de voos, à medida que a procura dos clientes começa a fazer sentir-se e as restrições de cada país diminuírem, faz parte da estratégia da companhia aérea durante este período de retoma do plano de voos", diz a operadora.

Para que tal aconteça em segurança, "foram definidas uma série de medidas para ajudar a garantir a saúde e o bem-estar de todos os clientes e tripulantes a bordo. Destas fazem parte a desinfeção rigorosa dos aviões easyJet; os clientes, tripulação de bordo e terra terão a obrigação de usar máscaras; inicialmente também não haverá serviço de alimentação a bordo dos voos, todos operados numa rede de curta distância", garante o comunicado.