O presidente do PSD defendeu, esta segunda-feira, uma "justiça mais célere e mais capaz no julgamento e na condenação" de casos como o da Caixa Geral de Depósitos (CGD), cuja recapitalização e gestão são objeto de inquérito parlamentar.

Não vejo nenhuma acusação seguir para tribunal, nenhuma sentença, nenhuma condenação de casos muito, muito graves. Penso que a justiça devia ser mais célere, mais capaz na condenação e no julgamento destes casos, porque, estes sim, todos os portugueses pagaram milhões de euros em impostos para salvar. Nem é bem salvar, é dar um jeito na banca", afirmou Rui Rio, em Viana do Castelo, à margem do lançamento do livro "E agora, Portugal? - Tribuna Social", do ex-deputado Eduardo Teixeira.