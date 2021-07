O ministro da Administração Interna (MAI) falou pela primeira vez, ao final de 14 dias, sobre o acidente que envolveu a sua viatura oficial, na A6, e do qual resultou uma vítima mortal.

Eduardo Cabrita voltou a dizer que não se demitia, remetendo essa avaliação para o primeiro-ministro, e disse ainda que o acidente "não deve ser matéria de confrontação política".

Isso é uma matéria que é da estrita responsabilidade do senhor primeiro-ministro. Eu tenho quatro anos de exercício de funções que corresponderam aos quatro anos de melhor segurança em Portugal, é um esforço de todos os dias, mas hoje não é tema disso" , afirmou em declarações aos jornalistas nas celebrações do aniversário da Polícia de Sergurança Pública (PSP).

O ministro deixou claro que não existe nenhum cidadão nem nenhuma entidade acima da lei e que, por isso mesmo, é necessário esperar pelo apuramento dos factos.

Neste apuramento dos factos, entendo que não existe nenhum cidadão nem nenhuma entidade que esteja acima daquilo que é o quadro legal aplicável. Aquilo que não desejo a nenhum de vós, não desejo a ninguém, é ver-se envolvido na qualidade de passageiro numa situação tão dramática como esta e, por isso, gostaria de fazer um apelo, sem qualquer referência específica. Que confiassemos naqueles a quem cabe apurar os factos (...) acho que esta matéria, de modo algum, deve ser matéria de confrontação política."

Numa primeira parte das declarações, Cabrita deixou uma palavra à família da vítima, garantido que contactou a mulher do trabalhador no próprio dia do acidente e que já foram acionados os mecanismos legais de apoio previstos nestas circunstâncias, nomeadamente, uma indemnização que espera que seja definida "tão celeramente quanto possível".

As minhas primeiras palavras são de reafirmar aquilo que logo na altura tomei iniciativa de fazer. Manifestar as vivas condolências, relativamente ao trabalhador que foi mortalmente vítima deste acidente rodoviário e transmitir uma viva solidariedade, que aliás no próprio dia, por via telefónica, foi prestada pela minha chefe de gabinete à senhora Marta, sua mulher, e à suas filhas", esclareceu.

Assegurou ainda que tanto o Ministério da Administração Interna, como as estruturas que o integram, vão continuar a colaborar com "todos os pedidos necessários" para o "apuramento da total caracterização do que ocorreu".

Recorde-se que o Ministério Público (MP) abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do trabalhador atropelado na autoestrada A6, no Alentejo, pelo carro que transportava Eduardo Cabrita. Trata-se de um procedimento que acontece sempre que resultam vítimas mortais de acidentes rodoviários. O inquérito está ao cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.