O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital anunciou, esta sexta-feira, apoios à economia no valor superior a sete mil milhões de euros, dos quais 1.160 milhões a fundo perdido, dirigidos às empresas.

Na ótica de Pedro Siza Vieira, este conjunto de medidas vai servir para apoiar a retoma da atividade das empresas e dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19.

Estamos novamente a reforçar o conjunto de apoios que dispomos à economia e ao emprego e a algumas atividades muito específicas. São agora apoios mais abrangentes, mais direcionados aos setores mais foram impactados pela situação ao longo deste ano, que visam encorajar as empresas a recuperarm a sua atividade nos próximos tempos e que se pronlonga, também por isso, por mais tempo que aquele que estava anteriormente anunciado".

Na conferência de imprensa participaram também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.

IVA mensal e trimestral em três ou seis prestações

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explicou que o IVA trimestral, relativo aos meses de fevereiro e maio, vai poder ser entregue em três ou seis prestações sem juros. A medida, já tomada anteriormente, abrange todas as empresas e todos os tralhadores independentes.

Relativamente ao IVA mensal, correspondentes aos meses de janeiro a junho, António Mendonça Mendes esclareceu que este também vai poder ser entregue em em três ou seis prestações por todas as empresas do setor da restauração, alojamento e cultura, indepentendemete da sua dimensão ou quebra de faturação. O mesmo se aplica às pequenas e médias empresas com quebras de faturação superior a 25% em 2020 em relação a 2019.

IRS e IRC

As retenções na fonte do IRS e do IRC, relativos aos meses de março a junho, poderão também ser entregues em três a seis prestações sem juros.

Esta medida abrange todas as empresas da restauração, alojamento e cultura, bem como as pequenas e médias empresas com quebra de faturação superior a 25% em 2020 em relação a 2019.

Pagamento por conta IRC

O primeiro e segundo pagamento por conta do IRC, relativos a julho e setembro, poderá ser entregue em três prestações por todas as pequenas e médias empresas.

As micro empresas podem limitar em 50% o segundo pagamento por conta do IRC e fazer regularização do terceiro.

Já a autoliquidação do IRC poderá ser entregue em quatros prestações entre maio e agosto. Isto abrange todas as pequenas e médias empresas.

Processos de execução fiscal

Em vigor:

-Suspensão dos processos de execução fiscal até 31 de março de 2021;

-Para regularização da situação tributária: criados planos prestacionais de dívidas que estejam em execução fiscal, até 5 mil euros para as pessoas singulares e até 10 mil euros para as empresas;

-Planos prestacionais automáticos (1.ª prestação só é devida a partir de abril).

Novas medidas complementares:

-Período de carência de dois meses para o pagamento de planos prestacionais;

-Planos prestacionais já em curso (no caso de PER, RERE e insolvência) podem agora incluir dívidas relativas ao período entre janeiro e março;

-Alargamento dos planos, incluindo automáticos, feitos na fase de cobrança voluntária a outros tributos (e não apenas ao IRS e ao IRC);

Apoio à Retoma Progressiva

-Prorrogação até setembro de 2021;

-Apoio contributivo adicional para Turismo e Cultura: quebra de faturação inferior a 75% - isenção contributiva; quebra de faturação superior a 75% - alargamento para grandes empresas da redução contributiva de 50%.

Lay-off simplificado

O regime do lay-off simplificado será alargado a empresas em que mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades sujeitas ao dever de encerramento.

De acordo com o documento, o lay-off simplificado será alargado a "situações em que mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades atualmente sujeitas ao dever de encerramento".

Esta medidas vai ainda abranger os sócios-gerentes e a empresas afetadas por "interrupção de cadeias de abastecimento; suspensão ou cancelamento de encomendas".

Apoio à contratação beneficia jovens, mulheres e pessoas com deficiência

-ATIVAR.PT: novo aviso aberto até 30 junho

Compromisso Emprego Sustentável (PRR):

-Contrato permanente

-Apoio direto de montante fixo com majoração: 25% jovens; 35% pessoas com deficiência; 25% contratos com remuneração superior a dois saários mínimos nacionais; 35% género sub-representado;

-Redução 50% contribuições sociais.