A guerra na Ucrânia levou a Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) a subir o nível de risco do sistema petrolífero nacional de verde para amarelo.

O site da entidade justifica a medida com a "existência de indícios de possíveis problemas que possam afetar significativamente o setor petrolífero". No entanto, a probabilidade de se tornar uma ameaça real é considerada "baixa".

Fonte da ENSE adianta à TVI/CNN Portugal que este nível de risco amarelo não é algo grave e significa apenas um reforço da monitorização junto das empresas do setor para evitar qualquer situação pontual de falta de combustíveis, mesmo que localizada.

A ENSE justifica a subida do nível de risco com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas a mesma fonte recorda, igualmente, a corrida aos combustíveis que aconteceu na última semana, antes da subida do preço nas bombas, que esvaziou os depósitos em vários postos de abastecimento.

A última vez que este nível de risco tinha sido aumentado para amarelo foi em outubro de 2020, há cerca de ano e meio, na sequência de uma declaração de estado de calamidade pelo Governo por causa da covid-19. Na última greve dos motoristas de matérias perigosas, em agosto de 2019, este mesmo indicador chegou à cor laranja.

Recorde-se que a ENSE é a entidade do Estado responsável pela monitorização do normal funcionamento do sistema petrolífero nacional.