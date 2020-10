Miguel Sousa Tavares entrevistou esta segunda-feira Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, que sublinhou que, apesar de prometer chumbar o Orçamento do Estado para 2021, garante que o BE "não quer nenhuma crise política".

"O próprio primeiro-ministro já o disse, não é o Orçamento de Estado que vai provocar uma crise política", frisou Catarina Martins.

"Estamos a atravessar um período muito difícil, mas o pior que podemos fazer é colocar a cabeça na areia e não nos perguntarmos se as soluções servem", acrescentou ainda.

Para líder do Bloco, há duas questões fundamentais: a primeira, "se o SNS tem capacidade para responder não só à covid mas a todo o acesso à saúde que não é covid", e uma segunda, "como vamos apoiar quem perdeu tudo com a crise".

Frisando que o Orçamento do Estado para o ano que vem prevê apenas 450 milhões para todo o apoio social extraordinário, Catarina Martins sublinhou que "o que nos está a ser dito é que no próximo ano vai haver menos apoio social do que este ano" e que os hospitais também vão ter menos verbas.

"O Orçamento de 2021 tem menos para o SNS do que tinha o cômputo de 2020 com o orçamento suplementar"", frisou.

Catarina Martins disse ainda que "não tem tudo a ver com dinheiro, tem sobretudo a ver com as regras. Como garantimos que o dinheiro é gasto da melhor forma para defender as pessoas?", questionou.