A Mercedes tem oito novidades preparadas entre a gama de automóveis que vai lançar no próximo ano de 2019.

Esta revelação surgiu na apresentação pela Daimler dos resultados de janeiro a setembro deste presente ano de 2018.

Num mapa dos veículos apresentados e previstos destes dois anos em questão, a Mercedes revela o que esperar em 2019 desde uma evolução do Smart até a uma nova Classe V e à nova eSprinter – passando pelos oito carros.

Entre estes, destaca-se que, no final do mapa (presumindo que apontará para o final do próximo ano), a Mercedes terá um “oitavo Carro Compacto”.

O ano de 2019 começará, como se sabe, com o novo GLE seguindo-se-lhe o Classe B. A gama para o próximo ano continua com o CLA 4-portas Coupé (1.º semestres) e o CLA Shooting Brake (2.º semestre).

Os SUV engrandecerão a oferta com o GLC e o GLC Coupé (meio do ano), bem como a grande novidade totalmente elétrica EQC (meio do ano).