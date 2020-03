Mais de 100 mortes, e pelo menos 5 mil casos confirmados da infeção pelo novo coronavírus. Os números registados nos Estados Unidos da América deixam o país em alerta, e depois de Trump ter declarado emergência nacional, é a vez de cada estado tomar medidas para conter a propagação do vírus que continua a assustar o mundo.

A Califórnia, na costa oeste do país, tem neste momento praticamente todas as escolas públicas encerradas, e no norte do estado perto de 8 milhões de pessoas estão obrigadas ao isolamento social.

A Carolina do Sul está a fechar bares e restaurantes e a alargar o prazo para pagamento de impostos.

Já no Nevada, o Governador está a pedir aos habitantes que fiquem em casa, depois de ter decidido mandar encerrar todas as empresas que não prestem serviços essenciais, pelo período de um mês.

O Wisconsin opta por encerrar escolas, proibir eventos com mais de 10 pessoas e exigir aos restaurantes que trabalhem apenas em regime de take-away.

No Hawai, os turistas são aconselhados a não entrarem e a adiar férias que já estivessem marcadas.

Por esta altura, todos os estados dos Estados Unidos já têm casos confirmados do novo coronavírus.