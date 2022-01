Um incêndio num prédio em Nova Iorque, nos Estados Unidos, fez pelo menos 19 mortos, confirmou o mayor Eric Adams. Entre as vítimas mortais estão nove crianças, apurou a CNN.

Mais de 50 pessoas ficaram feridas e 13 permanecem internadas em estado crítico, com as autoridades a temerem um balanço ainda mais trágico.

O incêndio ocorreu num prédio de 19 andares no Bronx.

Eric Adams não escondeu o estado de choque pelo sucedido.

"Este é um momento horrível, horrível e doloroso para a cidade de Nova Iorque. O impacto deste incêndio vai realmente trazer um nível de dor e desespero à nossa cidade", assumiu o governador da cidade.

Na origem do incêndio está um aquecedor, adiantou ainda Daniel Nigro.

"Alguns moradores não conseguiram escapar devido à quantidade de fumo", relatou o comissário dos bombeiros.

De acordo com o Departamento de Bombeiros de Nova Iorque, mais de 200 operacionais participaram no combate às chamas.

O incêndio teve início na manhã deste domingo, num duplex no segundo e terceiro andar.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH