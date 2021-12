O governador do estado norte-americano do Kentucky, Andy Beshear, admitiu este sábado que mais de 100 pessoas podem ter morrido na sequência de tornados e mau tempo que varreram vários estados e causaram danos catastróficos.

As tempestades fortes e os tornados estenderam-se também aos estados vizinhos, no Arkansas e no Illinois.

"Não podemos confirmar um número certo porque ainda estamos a trabalhar lá fora, e temos muitas agências envolvidas na ajuda", disse a polícia Sarah Burgess, do Kentucky, citada pela AP.

As equipas de salvamento estão a usar maquinaria pesada para remover os destroços numa fábrica, e os médicos legistas já foram chamados para identificar os cadáveres, ainda em número indeterminado, um processo que pode levar alguns dias, acrescentou esta agente da autoridade.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu no Twitter que já foi informado da situação e prometeu aos estados afetados que "terão o que precisam no contexto da busca por sobreviventes e durante a avaliação dos danos".

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.