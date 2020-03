Se o impato Covd-19 for limitado, a economia portuguesa vai cair, 3,7% este ano, diz o Banco de Portugal. Já se assim não for pode descer até 5,7%.

No boletim económico de março, a instituição liderada por Carlos Costa refere que "no cenário base, estima-se uma redução de 3,7% do PIB real em 2020. Assume-se que o impacto económico da pandemia é relativamente limitado, o que decorre, em parte, da hipótese de que as medidas adotadas pelas autoridades económicas são bem-sucedidas na contenção dos danos sobre a economia."

A economia portuguesa apresenta um crescimento ainda fraco em 2021 (0,7%), recuperando mais notoriamente em 2022 (3,1%).

No cenário adverso, "assume-se que o impacto económico da pandemia é mais significativo devido à paralisação mais prolongada da atividade económica em vários países, conduzindo a maior destruição de capital e perda de emprego", refere a instituição.

"Este cenário considera também uma maior incerteza e níveis de turbulência mais significativos nos mercados financeiros", acrescenta. Nestas condições, a economia portuguesa regista uma recessão mais profunda, com o PIB a reduzir-se 5,7% em 2020.

Nos anos seguintes, a atividade económica recupera, prevendo-se um crescimento de 1,4% em 2021 e de 3,4% em 2022.

Nos dois gráficos em cima, conseguimos ver também a evolução de todos indicadores que compõem o Produto Interno Bruto (PIB), consoante o que acontecer.

Acrescenta ainda o Banco de Portugal que "a incerteza em torno destes cenários é muito elevada tendo em conta a evolução recente da pandemia, as medidas de confinamento adotadas pela generalidade dos países, a elevada perturbação nos mercados financeiros e as medidas de política que têm vindo a ser sucessivamente reforçadas em várias jurisdições. Atendendo às condições de partida e à incerteza que envolve a crise em curso, não podem ser excluídos cenários ainda mais adversos."

Além disso, "a economia portuguesa apresenta vulnerabilidades específicas face a um choque desta natureza. A importância do setor do turismo na atividade económica implica uma elevada exposição à redução esperada da procura global deste tipo de serviços, que será muito significativa."