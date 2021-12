Pelo menos 70 pessoas morreram depois de vários tornados terem atingido o sudoeste do Kentucky, nos EUA. A força provocou mesmo o colapso de uma fábrica de velas onde estavam mais de 100 trabalhadores, revelou o governador daquele estado norte-americano, Andy Beshear.

Andy Beshear anunciou que 189 oficiais da Guarda Nacional foram enviados para prestar assistência nas zonas atingidas pelos tornados.

Durante o final da manhã Beshear, numa conferência de imprensa onde anunciou a primeira previsão do número de vítimas mortais, na altura 50, acrescentou ainda que o número de mortos estaria mais próximo dos "70 a 100", "é horrível", disse.

Classificando as tempestades como "os tornados mais fortes na história do Kentucky", Beshear disse ainda que “havia cerca de 110 pessoas na altura em que o tornado” atingiu a fábrica de velas.

"É muito difícil, muito duro, e estamos a rezar por cada uma dessas famílias", afirmou, acrescentando que antes da meia noite foi declarado o estado de emergência.

De acordo com a CNN, quatro tornados atingiram o estado, sendo que um deles permaneceu no solo ao longo de mais de 320 quilómetros, tendo deixado um rastro de destruição em pelo menos 15 cidades.

No Tennessee e Arkansas há a registar pelo menos quatro mortos e, no sul do Illinois, um tornado provocou o colapso de um armazém da Amazon.