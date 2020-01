O novo ano ficará marcado por grandes regressos às telas de cinema. Desde atores e realizadores premiados, às sequelas e remakes, o ano de 2020 chega com muitas estreias na sétima arte.

O agente secreto mais famoso do mundo, James Bond, está de volta para uma última aventura com o ator Daniel Craig no comando. Com o título "007: Sem Tempo para Morrer", o 25º filme da saga, estreia a 9 de abril e traz um misterioso vilão munido de poderosa tecnologia. A juntar-se à lista dos grandes regressos está Tom Cruise, que protagoniza a sequela de "Top Gun", 33 anos depois da estreia do primeiro filme. Nesta aventura, o piloto quer provar que o lado humano continua a ser essencial, mesmo com toda a evolução tecnológica.

Nas grandes estreias de 2020 também há espaço para os filmes inspirados em factos verídicos. Protagonizado por Tom Hanks, "Um Dia Bonito na Vizinhança" conta a estória de amizade entre Fred Rogers e o jornalista Tom Junod e tem estreia marcada para 6 de fevereiro. Dentro do universo da Segunda Guerra Mundial, Taika Waititi realiza o filme "Jojo Rabbit". Nesta trama, que também chega a Portugal a 6 de fevereiro, um jovem do exército de Hitler descobre que a sua mãe esconde em casa uma menina judia.

Nos filmes campões de bilheteira, as adaptações de banda-desenhada, o destaque vai para as personagens femininas. A Marvel Studios lança "Viúva Negra" com Scarlett Johansson. Neste filme, que estreia a 1 de maio, a primeira Vingadora regressa às suas origens, no Leste da Europa. O enredo do filme passa-se entre os eventos de "Capitão América: Guerra Civil" e "Vingadores: Guerra do Infinito". Do lado da DC Comics, o destaque vai para "Mulher Maravilha: 1984", com Gal Godot no papel principal. O filme é uma sequela do original (2017) e leva a heroína até aos mais marcantes acontecimentos históricos da década de 80. A estreia em Portugal acontece a 4 de junho.

Fora dos filmes de super-heróis, depois do sucesso de "Vingadores: Ultimato", Robert Downey Jr. regressa como Dr. Dolittle, no remake do filme com o mesmo nome. Na longa-metragem de Stephen Gaghan, o ator interpreta um médico com a habilidade de falar com animais e a estreia acontece a 16 de janeiro. Com um enredo bem diferente, mas já vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Dramático, "1917" de Sam Mendes estreia em Portugal a 23 de janeiro. Neste filme, dois jovens soldados britânicos recebem a missão impossível de entregar uma mensagem em território inimigo durante a Primeira Guerra Mundial.

Com menção honrosa na lista de estreias do novo ano está "Tenet". Christopher Nolan, realizador de filmes como "Interstellar" e "A Origem" traz ao grande ecrã, a 17 de julho, uma estória épica de ação com espionagem internacional e viagens no tempo.