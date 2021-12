As autoridades sul-africanas divulgaram uma fotografia do momento em que João Rendeiro foi detido, sábado, em Durban, na África do Sul.

O ex-banqueiro foi fotografado de pijama, tal como se encontrava quando foi surpreendido, no seu quarto de hotel, pela polícia.

Cortesia TSF

Após ter entrado na África do Sul a 18 de setembro, Rendeiro estava na suite do hotel Forest Manor Boutique quando foi surpreendido por agentes da Interpol NCB.

O antigo líder do BPP não ofereceu resistência no momento da detenção. Pouco depois, trocou o pijama cinzento que exibia por uma camisa cor-de-rosa.

Já vestido, Rendeiro terá saído do hotel de cinco estrelas, sem estar algemado, em direção à esquadra, onde foi remetido para os calabouços.

Rendeiro ficará na cela até ser apresentado a um juiz na segunda-feira, no tribunal de Verulam entre as 09:00 e as 16:00 horas.

A detenção foi nota de rodapé na África do Sul, mas dominou todo o noticiário em Portugal, onde se sucederam reações: o primeiro-ministro e a ministra da Justiça elogiaram a Polícia Judiciária, mesmo se a extradição pode demorar meses ou mesmo um ano.

Já Rui Rio reagiu através do Twitter, sugerindo que a realização de eleições legislativas a 30 de janeiro influenciou a detenção do ex-banqueiro.

O presidente do PSD chegou mesmo a gozar com o diretor nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, dizendo que este teve o "dom da ubiquidade" ao estar presente em todas as televisões.