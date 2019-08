Toneladas de lixo cobrem por completo a superfície do rio Bahagia, em Bekasi, na Indonésia. Populares, trabalhadores e militares tentam limpar o rio das garrafas e sacos de plástico que não deixam que a água seja visível durante mais de um quilómetro. Para além da tentativa de limpeza, alguns locais tentam ainda encontrar objectos de algum valor no lixo. As imagens foram recolhidas a 1 de agosto de 2019.