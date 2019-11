A nova série da Disney, "The Mandalorian", é inspirada no universo de Star Wars. Desde que saíram os episódios, a nova personagem, Baby Yoda, tem sido o centro das atenções dos fãs. O sucesso foi de tal forma grande que os internautas não demoraram a fazer várias adaptações do boneco. A Disney já está mesmo a vender algum merchandising com a personagem.