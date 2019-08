Um ex-funcionário de uma agência bancária foi detido na segunda-feira depois de ter tentado assaltar um banco, disfarçado de idoso, informaram fontes policiais. A Polícia Militar do estado de Santa Catarina (sul) disse que, o homem utilizou uma máscara de silicone para parecer um idoso, óculos escuros e uma boina, de forma a passar despercebido e assaltar um banco da cidade de Jaraguá do Sul. Na fuga, ao saltar de uma janela do prédio do banco, o homem partiu a perna ao cair em cima de um carro que se encontrava na rua. O homem invadiu a agência bancária com a arma de plástico e, antes de desistir do assalto, ainda fez alguns reféns: "Ele estava sozinho e quando percebeu que não seria possível tirar algum valor ou sair com algum dinheiro, entrou em desespero e, durante a confusão, atirou-se da janela", disse o comissário Daniel Dias a uma rádio local.