O Hospital Port Macquarie é especializado no salvamento e tratamento de coalas, animais que têm sido particularmente fustigados pelos incêndios que se fazem sentir no sul da Austrália. Aqui, os coalas são tratados com o maior cuidado, para depois serem devolvidos ao seu habitat natural. Infelizmente, o coala Lewis faleceu na manhã desta terça-feira, não tendo resistido aos ferimentos causados pelos fogos.