Violentos confrontos entre grupos de narcotraficantes e a polícia espalharam o terror no estado de Cohauila. De acordo com dados oficiais, mais de 250 mil pessoas foram assassinadas no México, desde que o governo federal lançou, em dezembro de 2006, uma vasta operação contra a droga no país. Desde o início deste ano, as autoridades registaram 26 mil mortos.