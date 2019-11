O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi uma das figuras que marcou presença no velório do músico José Mário Branco, no Salão Nobre da Voz do Operário, em Lisboa. O funeral vai decorrer na quinta-feira no cemitério do Alto de São João, pelas 17:30. O músico José Mário Branco morreu na terça-feira aos 77 anos