O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve esta quinta-feira no Estádio do Mar, casa do Leixões Sport Clube que recentemente acolheu dois sem-abrigo. E esteve ainda reunido com dezenas de entidades e instituições locais sobre a implementação local da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo