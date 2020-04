As imagens impressionam. Impressionam porque são reais. Espelham os dias da Unidade de cuidados intensivos dos doentes com Covid-19, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Aqui estão os doentes mais graves, que exigem um acompanhamento constante dos profissionais de saúde, que apesar da adversidade, conseguem manter a serenidade e o espírito de equipa