Funcionários das funerárias totalmente protegidos com fatos de proteção contra a contaminação radioativa e agentes biológicos, que cobre o corpo inteiro e equipados com máscara integral. Nesta reportagem, a funerária organizou o funeral de um homem de mais de 80 anos, que faleceu em casa vítima de Covid-19. No cemitério, o padre e alguns familiares prestam a ultima homenagem