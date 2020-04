O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro visitaram esta terça-feira o Centro de Acolhimento na Escola de Tecnologias Navais, em Almada. Este centro conta com 350 camas disponíveis para receber doentes infetados com Covid-19 ou pessoas com necessidade de isolamento