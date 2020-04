Elementos da PSP, da GNR, do SEF, Polícia Marítima, Polícia Municipal e dos Corpos de Bombeiros, prestaram homenagem aos profissionais de saúde da primeira linha no combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, durante um cortejo entre o Hospital de Santa Maria até ao Hospital Dr. José de Almeida em Cascais, com passagem pelo Hospital da Cruz Vermelha