Jorge Jesus visitou o navio-escola Sagres, que está agora no Brasil, e partilhou imagens desta visita no Instagram. O treinador português ofereceu camisolas do Flamengo e até distribuiu autógrafos. O navio-escola Sagres chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira através das águas da baía de Guanabara, tendo sido recebido pelo ministro da Defesa português.