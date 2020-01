A Polícia Judiciária intercetou um veleiro com 1.820 quilos de cocaína, no âmbito de uma operação de "combate ao tráfico transcontinental de estupefacientes por via marítima". A "Operação Glória" decorreu durante as últimas duas semanas, foi executada pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes com o apoio da Marinha e da Força Aérea e levou à detenção de dois homens