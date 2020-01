O príncipe Harry foi esta quinta-feira fotografado no sorteio para a Taça do Mundo de râguebi, que se realiza em Inglaterra no próximo ano. Este pode ter sido o último compromisso real do duque de Sussex, uma vez que ele e a mulher Meghan Markle anunciaram no início do ano que querem afastar-se da Casa de Windsor para levar vidas financeiramente independentes e assumir um papel mais progressivo e distante da monarquia.