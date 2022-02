As forças de segurança utilizaram gás lacrimogéneo ao início da tarde de sábado para dispersar os manifestantes opositores ao passe da vacina contra a covid-19, que se reuniram nos Campos Elísios, em Paris, segundo a agência France-Presse (AFP).

Milhares de opositores ao passe da vacina, que se intitulam “comboios da liberdade”, chegaram este sábado à capital francesa, vindos de todo o país, com o objetivo de se manifestarem, apesar da proibição da polícia, determinados a impedir qualquer bloqueio.

Por volta das 14:00, mais de uma centena de veículos juntou-se na avenida com motoristas, alguns a pé, a agitar bandeiras e a gritar “liberdade”. A situação ficou tensa e foi usado gás lacrimogéneo.

A polícia retirou as pessoas que estavam ao redor do Arco do Triunfo, e afastaram, gradualmente, os manifestantes para os jardins que ficam do outro lado desta célebre avenida parisiense.

Automóveis, autocaravanas e carrinhas partiram de Nice, Lille, Estrasburgo, Vimmy (Pás-de-Calais) ou Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), viajando por dois ou três dias, a velocidade reduzida, por estradas secundárias até chegar à capital.

Depois de acampar às portas de Paris, na noite de sexta-feira, alguns participantes – 3.000 veículos para um total de 5.000 manifestantes, segundo a polícia – ingressaram no anel viário da capital na manhã de sábado, onde 337 pessoas foram multadas por volta das 14:30, por “participarem numa manifestação não autorizada”, de acordo com as autoridades.