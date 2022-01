A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta segunda-feira para um e-mail no qual é dito aos contribuintes para seguirem um ‘link’ para receberem um alegado reembolso e avisa que o mesmo é falso, devendo ser apagado.

Num alerta de segurança publicado esta segunda-feira no Portal das Finanças, a AT precisa que as mensagens em causa “são falsas e devem ser ignoradas”, alertando para que o único objetivo destes ‘e-mails’ fraudulentos é “convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos ‘links’ sugeridos”.

Nos emails falsos que a AT afirma ter tomado conhecimento que estão a ser enviados a alguns contribuintes é-lhes dito para enviarem “o seu pedido de reembolsos de impostos para que” o possam “processar o mais rapidamente possível”, seguindo-se um ‘link’ malicioso onde se pede ao contribuinte para clicar.

No mesmo portal, a AT mostra o exemplo desse e-mail:

“Em caso algum deverá efetuar essa operação” [abrir o ‘link’], alerta a AT.

Em 2021 foi detetado o envio de várias mensagens fraudulentas, levando a AT a emitir 11 alertas de segurança. Em 2020 tinham sido seis os alertas.