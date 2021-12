A circulação ferroviária na Linha do Algarve está interrompida desde as 15:27, entre Olhão e a Fuzeta, devido ao descarrilamento do comboio que fazia a ligação Faro/Vila Real de Santo António, disse à Lusa fonte da IP.

No comboio estavam 31 passageiros. Ainda não há registo de feridos.

De acordo com uma fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), “o descarrilamento de dois ‘bogies’ de uma automotora provocou apenas danos materiais”.

No local encontram-se equipas da IP para avaliar e efetuar os trabalhos de reparação da via, bem como o carrilamento da composição.

Segundo a fonte, “ainda não é possível adiantar uma previsão” para a conclusão dos trabalhos e a reposição das condições de circulação ferroviária na Linha do Algarve.