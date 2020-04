Um bebé de 12 dias testou positivo para o novo coronavírus, oito dias depois de ter alta da maternidade. De acordo com o jornal El Mundo, é um dos doentes mais novos com covid-19 em Espanha.

O jornal cita fontes das autoridades de saúde da Extremadura, para adiantar que o bebé terá sido contagiado pelo contacto direto com a mãe, já depois do parto, e não através da placenta, durante a gravidez.

O bebé nasceu a 12 de março, antes de se decretar o estado de emergência em Espanha. Poucos dias depois do parto, mãe e filho tiveram alta, depois de a mulher ser testada para o novo coronavírus, apesar de não apresentar sintomas. A Unidade de Neonatologia do Hospital San Pedro de Alcántara já tinha implementado um protocolo que passava por testar todas as mães antes da alta, para prevenir contágios.

No fia 20 de março ficou a saber-se que a mãe tinha dado positivo para covid-19. No dia 24, o pai informou os médicos do hospital que o menino tinha começado a apresentar sintomas ligeiros. O bebé foi levado para o hospital, onde realizou o teste e também deu positivo.

Mãe e filho estiveram quatro dias internados, sob vigilância, até ambos terem alta, por não apresentarem alteração na gravidade dos sintomas.

Agora, e acordo com o jornal local El Periódico de Extremadura, estão ambos em quarentena, em casa, a serem acompanhados por médicos, através de telefonemas diários.