O rapper Lil Loaded morreu esta segunda-feira, aos 20 anos. A informação foi confirmada pelo advogado do músico, Ashkan Mehryari, à revista Billboard.

Mehryari informou que a causa da morte de Dashawn Robertson - o nome verdadeiro do rapper - foi suicídio.

Lil Loaded ficou conhecido com o tema "6locc 6a6y", lançado em 2019. Há uma semana, a música alcançou o ouro da Recording Industry Association of America. O cantor chegou a fazer uma publicação com a conquista nas redes sociais.

Recorde-se que em 2020, o rapper foi preso por suspeitas de ligação à morte de Khalil Walker, de 18 anos, em 2018, e foi depois indiciado por homicídio.