O DJ Erick Morillo morreu esta terça-feira aos 49 anos, segundo o site norte-americano TMZ. O corpo do artista foi encontrado durante a manhã junto a uma praia de Miami, nos Estados Unidos. As circunstâncias da morte continuam por apurar.

O produtor ficou célebre depois da música "I Like to Move It", tema lançado em 1993, mas que se tornou um hit mundial depois de ser a canção do filme "Madagáscar".