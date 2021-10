Foram detidos sete homens suspeitos de violar uma mulher no interior de um prédio em Baladona, um município de Barcelona. O alerta foi dado por um vizinho, por volta das 05:30 (horas locais), depois de ter ouvido vários barulhos.

Ao chegarem ao local, os agentes da Guardia Urbana depararam-se com uma mulher caída no chão do apartamento onde ocorreu o crime. A vítima, que se encontrava "em estado de choque", foi, posteriormente, transportada para o hospital, onde se encontra internada.

De acordo com a imprensa espanhola, os Mossos d'Esquadra abriram uma investigação a este caso, com o objetivo de perceber qual foi a participação de cada um dos suspeitos nesta agressão sexual, uma vez que não está claro que tenham sido todos autores materiais.

Sabe-se, no entanto, que tanto os agressores como a vítimas são maiores de idade.

Através do Twitter o autarca de Baladona, ​​Xavier García Albio, deu conta da detenção de sete "selvagens".