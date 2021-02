Os três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - Bruno Valadares Sousa, Duarte Laja e Luís Filipe Silva - acusados do homicídio de Ihor Homeniuk, em março de 2020 no aeroporto de Lisboa, começaram hoje a ser julgados no campus de justiça, em Lisboa.

O arguido Luís Filipe Silva disse que, no dia 12 de março, entrou ao serviço no turno das 06:00 da manhã e que por volta das 08:00 foi chamado para "algemar um cidadão porque estava a ter um comportamento autodestrutivo".

Já no balcão dos seguranças no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa, Luís Filipe disse que tanto ele como Bruno Valadares Sousa e Duarte Laja foram alertados para um "para cidadão violento que tinha tentado fugir".

Um deles disse que ele atirou um sofá e queria morder. Desconhecíamos que senhor estava naquela sala. Retiramos as fitas e preparámos intervenção dentro da sala. Perante as informações que nos deram, presumimos que ia ser violento. O cidadão estava na sala dos médicos do mundo. Quando abrimos a porta o passageiro estava no chão, tinha fita cola nas mãos, presas atrás das costas e estava deitado no chão a tentar rebentar a fita contra uma parede. Estava numa esquina a roçar a fita", disse.

De acordo com a versão de Luís Filipe, foi o inspetor Bruno que algemou Ihor, sendo que este manteve sempre um comportamento violento durante todo o processo.

Começamos a tirar as fitas e metemos umas fitas médicas. Prendemos as mãos e ele começou logo a gritar e a tentarmos afastar. Prendi lhe os braços com uma fita de tecido. Outro colega estava a tirar fita cola das pernas e ele continuava a pontapear".

Luís garante que o cidadão ucraniano foi deixado "em posição lateral de segurança no colchão" e que chamou os seguranças para que estes vissem.