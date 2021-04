As pessoas que já tenham a sua vacinação completa podem viajar livremente dentro dos EUA e internacionalmente, anunciou o Centro de Controlo de Doenças norte-americano (CDC) numa nova orientação divulgada esta sexta-feira. No entanto, estas pessoas ainda têm de usar máscara ao viajar em transportes públicos, incluindo em aviões.

O CDC diz que os estudos recentes sobre a eficácia das vacinas contra a covid-19 concluem o risco de transmissibilidade é bastante baixo para as pessoas já vacinadas e que, portanto, elas podem viajar sem fazer antes um teste à covid-19 e sem necessidade de quarentena após a viagem.

A nova orientação surge quando quase um terço da população adulta do país recebeu pelo menos uma dose da vacina covid-19.

A autoridade garante que continuará a atualizar as orientações sobre como socializar, viajar e regressar ao local de trabalho à medida que mais americanos forem vacinados. Para já as pessoas que já levaram as duas doses da vacinas podem socializar com segurança em ambientes fechados, sem máscaras ou distanciamento social com outros indivíduos vacinados, mas ainda devem evitar grupos com pessoas não vacinadas de várias famílias, aconselha o CDC.