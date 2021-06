O novo secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) manifestou-se hoje otimista sobre as negociações em curso para um acordo de tributação de empresas multinacionais harmonizada entre vários países.

A posição de Mathias Cormann foi manifestada numa conferência de imprensa, após assumir o lugar de Angel GurrÍa, que deixou o cargo após liderar a organização com sede em Paris desde 2006.

Recentemente, a administração norte-americana propôs aos seus parceiros da OCDE estabelecer pelo menos em 15% esta taxa de tributação às empresas, convidando a prosseguir as discussões, com o objetivo de ser “ambicioso" nesta matéria.

Questionado sobre a proposta apresentada pelo Presidente dos Estado Unidos, Joe Biden, o novo responsável da OCDE considerou que ainda estão a decorrer muitas conversações, mas manifestou-se otimista quanto a um acordo internacional.

Mais de 140 países estão a participar nas negociações para um acordo que permita dissuadir as grandes empresas de transferirem os seus lucros para territórios de baixa tributação, mas também para a tributação de multinacionais, especialmente da área digital, que ganham receitas substanciais em países onde não têm presença física.

Acho que as abordagens adotadas pela administração Biden em relação a essa questão foram uma alteração do jogo", disse Mathias Cormann, após a reunião de nível ministerial do Conselho da OCDE que decorreu hoje.