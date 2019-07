Fumo branco em Bruxelas: a alemã Ursula Von Der Leyen, do PPE, é a candidata a presidente da Comissão Europeia e a francesa Christine Lagarde para o BCE. Os nomes foram anunciados ao final da tarde desta terça-feira, tendo sido Donald Tusk, que preside atualmente ao Conselho Europeu, a anunciar que tinha sido alcançado um acordo na cimeira.

O compromisso alcançado ao fim de uma ‘maratona’ negocial, que se prolongou em Bruxelas ao longo de três dias, desde as 18:00 de domingo (menos uma hora em Lisboa), contempla ainda a nomeação do primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu, do ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, o socialista Josep Borrell, como Alto Representante da UE para a Política Externa e ainda da francesa Christine Lagarde para o Banco Central Europeu - a primeira mulher a liderar o BCE. Lagarde, foi entretanto anunciado, abandonará "temporariamente" a direção-geral do FMI.

Com a designação de Ursula von der Leyen, ministra alemã da Defesa e muito próxima da chanceler Angela Merkel, o PPE, que presidiu à Comissão ao longo dos últimos 15 anos e que venceu as eleições europeias de maio, retém assim o mais ‘desejado’ dos cargos em negociação, que pela primeira vez será ocupado por uma mulher.

Ursula Von der Leyen é considerada o braço-direito de Angela Merkel : em 2010, foi eleita vice-presidente da CDU e foi vista durante muitos anos como a possível sucessora da chanceler alemã. Assumiu a pasta da Defesa em 2013, é licenciada em medicina e tem sete filhos.