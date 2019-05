Foi no dia em que abriu em Madrid mais um negócio, uma clínica de implantes de cabelo, que Cristiano Ronaldo deu uma entrevista à Icon, revista do diário espanhol El País. Acompanhado por Georgina, a companheira, e com os colaboradores mais próximos na sala, o internacional português falou sem pudores e não se coibiu de abordar temas polémicos, nomeadamente os problemas que teve com o fisco espanhol, ainda que a conversa - divulgada esta sexta-feira - não tenha abordado as suspeitas de violação que recaem sobre ele.

Admitindo que na hora de investir confia "na família e nos amigos mais próximos", Cristiano Ronaldo diz que é mais fácil escolher um negócio do que escolher um clube, e confessa que ainda se cansa de sentir que tem a todo o momento de provar que é "muito bom". "Tens o que tens por contar com essa pressão adicional de ter de demonstrar algo às pessoas, não só por ti. E também às pessoas à tua volta. A tua família, a tua mãe, o teu filho", disse Ronaldo.

Questionado se acha que as pessoas pensam que se tornou numa espécie de robô, Cristiano recusa, mas admite: "Veem-me como uma pessoa que nunca pode ter um problema, que nunca pode estar triste, que nunca pode ter preocupações. As pessoas identificam o não ter problemas, o êxito, com o dinheiro. Como pode estar triste o Cristiano se tem milhões?", pergunta o jogador.

Sobre Madrid, e o facto de ter escolhido a capital espanhola para abrir a clínica de implantes capilares e não Turim, onde vive desde que assinou pela Juventus, diz que foi lá que viveu momentos que "não se podem apagar". E acrescenta: "Os espanhóis trataram-me bem. Queria dar-lhes postos de trabalho, independentemente de ter os problemas que tive com as finanças, porque isso não o posso esquecer nem esconder, a minha vida é um livro aberto. Vou com a cabeça erguida, sei que as pessoas gostam de mim, que sabem que dei muito ao clube e o clube também me deu muito. Na rua dizem-me 'Cris, volta a casa, esta casa é sempre tua'. Gosto de ouvir isso", frisou o jogador.

Cristiano Ronaldo falou ainda sobre a forma como lida com as polémicas em torno da sua vida privada. "Sendo uma das pessoas mais mediáticas do mundo, não é fácil ocultar coisas. Há gente que gosta do Cristiano e há gente que não. Quanto mais acima estás, mais te querem deitar abaixo. Como digo sempre, na minha vida profissional não há problema por ser criticado, é o meu trabalho. Mas a minha vida pessoal é mais íntima, tenho namorada, filhos, mãe, irmãos, amigos. Não posso ir para casa quando acontece alguma coisa e chorar. Se aparece um problema, vamos tentar arranjar uma solução. Só não há solução para a morte", concluiu o português.