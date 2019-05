Um choque em cadeia na Autoestrada 29 (A29), em Gaia, no sentido norte-sul, e que envolveu 10 viaturas fez, esta sexta-feira, dez feridos.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, um dos feridos está em estado grave.

O acidente deu-se no quilómetro 38, no sentido Norte/Sul, ditando o encerramento da via.

O alerta foi dado às 18:28. O trânsito encontra-se bastante condicionado na localidade de São Félix da Marinha, em Vila Nova de Gaia, no Porto.

No local, encontram-se 24 operacionais apoiados por oito viaturas do INEM, Bombeiros e GNR.

Entre os dez veículos envolvidos no choque em cadeia está um motociclo que, supõe a Proteção Civil, era conduzido pelo ferido grave, continuando os feridos, às 19:30, a ser assistidos no local, escreve a Lusa.