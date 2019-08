A televisão estatal iraniana anunciou este domingo que os Guardas da Revolução capturaram um navio estrangeiro e detiveram sete marinheiros de várias nacionalidades. O navio estaria, segundo a televisão iraniana, a contrabandear combustível para alguns países árabes.

De acordo com as autoridades do Irão, o petroleiro transportava 700 mil litros de combustível e os sete tripulantes, de várias nacionalidades, foram detidos.

Não foi divulgada a nacionalidade da embarcação.

Com este episódio, passam a três os navios comerciais apreendidos pelas autoridades iranianas nas últimas semanas, sendo este o segundo a ser acusado de contrabando de combustível.