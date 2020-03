A sucessão de Silas, que anunciou esta terça-feira que deixou de comandar o plantel leonino, foi um dos temas em análise pelos comentadores do Mais Bastidores na TVI24.

Cândido Costa analisou os valores do contrato de Rúben Amorim e o regresso de jogadores da formação do Sporting, como Palhinha, Gelson Dala e Daniel Bragança. .

Vão haver medidas drásticas”, alertou o comentador.

O comentador explicou que uma das exigências de Rúben Amorim é ter um plantel mais curto e mais competitivo e deixou um alerta:

Alguns jogadores pensam que têm uma posição tranquila, por esta altura, no Sporting, podem vir a deixar de ter”, disse Cândido Costa.

Cândido Costa referiu que a proposta que foi feita, além da parte financeira, envolve o compromisso de criação de uma identidade para o Sporting "já amanhã."

A próxima época do Sporting começa amanhã", considerou o ex-futebolista.

Para Nuno Dias, os valores da contratação de Ruben Amorim "são algo surpreendentes atendendo à condição financeira do Sporting”.

O Sporting não quer cometer na próxima época os erros que cometeu nesta”, considerou o comentador.

O comentador defende a ideia que a chegada "já" de um treinador poderia ser "precipitada" porque poderia depender daquilo que fosse capaz de fazer até ao final da época.

Rúben Amorim estará sempre refém dos resultados”, alertou Nuno Dias.

Cândido Costa reforça que o facto de ter sido Silas a anunciar Ruben Amorim “não faz muito sentido”, mas que o importante é que o Sporting "chegou a bom porto na desvinculação de Silas".

Acho que Silas fez um trabalho muito honesto”, considerou o comentador..

O ex-futebolista deixa, no entanto,várias perguntas: “Estão a ser verdadeiramente profissionais os futebolistas do Sporting? Estão comprometidos até à medula em fazer deste clube campeão? Há verdadeiramente em alvalade um espírito de missão conjunta?”´.

Para Cândido Costa, "tudo tem sido posto em causa no Sporting", nomeadamente presidência e adeptos, e que “está na altura de colocar em causa os jogadores”

Parece-me que muitos têm o seu quintalzinho bem arrumado e estão a olhar muito para o contrato pessoal que têm e aproveitam-se do barulho que há para se desculparem”, disse o comentador.

O jogador é muito egoísta: o jogador se vir a casa a arder não vai buscar a mangueira. Se for preciso ainda rega com gasolina”, finalizou Cândido Costa.

Ainda sobre a equipa sportinguista, Nuno Dias concorda com Cândido Costa e defende que "o melhor do futebol são os jogadores", mas que, muitas vezes, também são estes que “minam o ambiente”.

Os campeões começam no balneário”, considerou Nuno Dias.

Nuno Dias considera ainda que o Sporting é um clube difícil de governar também devido aos “egos”.

Silas está a dizer: deem a Rúben Amorim o apoio que se calhar eu não senti na globalidade desde o dia que entrei no sporting”

O comentador sportinguista Luís Filipe Menezes entrou na discussão via telefónica e defende que a decisão de contratar Rúben Amorim "deita por terra quase tudo o que de positivo foi feito pela direção do Sporting”

Esta decisão não tem nenhum sentido”, contestou Luís Filipe Menezes.

Sobre a Operação Fora de Jogo, Cândido Costa assume que "É a imagem do futebol português e dos clubes que está afetada" e que "os malfeitores não estão só no futebol" e que "isto é transversal à sociedade"

Cândido Costa analisou ainda as candidaturas à presidência do FC Porto. O comentador relembrou ainda aos novos candidatos que “não se devem candidatar para depois no dia das eleições ter a oportunidade de tirar uma fotografia com Jorge Nuno Pinto da Costa”.